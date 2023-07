Grave incidente con la moto a Vibo, in due recuperati in un dirupo

Si trovano ricoverate all’ospedale di Catanzaro le due persone rimaste gravemente ferite a Vibo Valentia nella tarda serata di ieri a seguito di un incidente mentre si trovavano a bordo di un grosso scooter. Dopo le ore 22 i due – un maggiorenne alla guida della moto ed un minore che si trovava seduto dietro – per cause ancora in corso di accertamento, nell’affrontare una curva sono finiti con lo scooter in fondo ad un dirupo profondo circa trenta metri. L’incidente si è verificato lungo la strada interpoderale che dal quartiere Cancello Rosso conduce a Portosalvo passando per località Buffetta. Sul posto per recuperare i due feriti si sono portati i vigili del fuoco provenienti dal comando provinciale di Vibo Valentia, mentre i primi soccorsi sono stati ad opera dei sanitari del 118 dell’ospedale Jazzolino. Il conducente della moto rischia l’amputazione di una gamba. Ha poi riportato una tripla frattura al femore e ferite al polmone. Il ragazzo minorenne ha invece riportato fratture al viso e al torace ed al momento del recupero – per un veloce trasferimento all’ospedale di Catanzaro – era ancora in stato di incoscienza. Sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente, e accertare eventuali responsabilità, si sono portati anche i carabinieri.

