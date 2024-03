Turisti tratti in salvo dalla Guardia costiera nelle acque di Tropea

Due subacquei argentini si erano tuffati in mare non riuscendo però a ritornare a riva

“Avventura” a lieto fine per due subacquei che hanno rischiato grosso nelle acque antistanti Tropea. Dopo essersi immersi nei pressi dell’Isola sono rimasti in balia delle onde. Uno dei due subacquei – turisti di nazionalità argentina – è quindi riuscito a raggiungere la grotta dell’Isola, mentre l’altro non è riuscito a raggiungere la riva. In loro soccorso si sono mossi gli uomini della locale Guardia costiera che grazie ad un tempestivo intervento sono riusciti a scongiurare il peggio. Recuperati dai mezzi della Guardia costiera (anche grazie all’aiuto di un bagnino), i due turisti sono stati portati nel porto di Tropea.

LEGGI ANCHE: Guardia costiera di Vibo Marina sequestra attrezzi da pesca illegali

Guardia costiera di Vibo in azione per il contrasto alla pesca illegale