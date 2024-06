Meteo Vibonese, ora si respira: settimana all’insegna del fresco. E sulle Serre di notte farà quasi freddo

Lunedì di sole e temperature gradevoli. Poi domani qualche pioggia soprattutto nelle aree interne. La tendenza per i prossimi sette giorni è caratterizzata dal termometro che difficilmente segnerà più di 26 gradi lungo le coste. In montagna minime anche di 14 gradi

Dopo il caldo rovente di qualche giorno fa ecco che su tutto il territorio Vibonese è in atto una “rinfrescata” grazie all’arrivo di correnti fresche atlantiche che hanno causato un notevole abbassamento delle temperature. Ciò durerà anche nei prossimi giorni e durante i primissimi giorni della nuova settimana potrebbe tornare a farci visita anche la pioggia.

Lunedì stabile, martedì con qualche pioggia

L’area di bassa pressione presente sul centro Nord Italia riuscirà a caratterizzare le condizioni meteorologiche anche sul versante Tirrenico regionale. La giornata di lunedì sarà caratterizzata da tempo perlopiù stabile su tutto il Vibonese con nubi sparse e basso rischio di precipitazioni ad eccezione delle aree delle Serre. Dalla nottata però la coda della perturbazione raggiungerà tutto il versante Tirrenico Vibonese con piogge e locali temporali soprattutto sulle coste tra la nottata e la mattinata di martedì con sconfinamenti fin verso le aree più interne. Questa fase durerà però molto poco in quanto già dalla tarda mattinata le condizioni meteorologiche andranno a migliorare ovunque con tempo più stabile e cieli soleggiati.

Settimana con temperature gradevoli

Come detto dunque le correnti fresche occidentali hanno fatto sì che l’aria rovente africana arretrasse verso Sud apportando un netto calo delle temperature. Per tutta la settimana infatti il termometro non subirà grandi variazioni con valori che si manterranno nella media del periodo: ciò vorrà dire che lungo le coste le temperature si manterranno intorno i 25-26°C durante le ore più calde con qualche grado in più nelle aree più interne ma difficilmente si raggiungeranno i 28-30°C. Anche durante le ore notturne e prime ore del mattino le temperature saranno molto fresche con valori che lungo le coste si manterranno intorno ai 21-22°C e sulle Serre Vibonesi il termometro potrà registrare valori intorno ai 14-15°C.