Vibo, la Polizia locale intensifica i controlli: oltre 15mila euro di multe e un veicolo rubato rinvenuto a Vena

La polizia locale di Vibo Valentia ha sottoposto a controllo 200 veicoli e comminato sanzioni per 5mila euro. I dettagli sono resi noti in un comunicato stampa nel quale si specifica che «sono state inoltre elevate sanzioni per guida in stato di ebrezza in esito al rilevamento di incidenti stradali e sono state ritirate 4 patenti di guida». Ai controlli, «si aggiunge la chiusura di una attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di un lido di balneazione ed il sequestro di oltre 300 chili di prodotti ortofrutticoli messi in vendita su strada senza licenza commerciale, con la comminazione di sanzioni per oltre 10mila euro».

«Il controllo del territorio – ha fatto sapere il comandante Michele Bruzzese – ha inoltre permesso di rinvenire nella frazione di Vena un veicolo abbandonato di provenienza furtiva. Si è poi accertato che il furto si è consumato nella provincia di Catanzaro la notte prima del rinvenimento del mezzo per cui, rintracciati i proprietari, l’auto è stata restituita senza particolari danni. L’attività di presidio messa in atto dal Corpo di Polizia locale – ha poi concluso Bruzzese – continuerà anche nei prossimi giorni al fine di dare maggiore sicurezza a cittadini ed ai turisti che si recano nelle zone marine per trascorrere le ferie estive».