Vibo Valentia, quattro nuovi agenti di Polizia già in servizio. Romeo: «Bene, ma ancora non bastano»

Sono in servizio già da lunedì 15 luglio i quattro nuovi agenti di Polizia locale di Vibo Valentia. Si tratta di un’importante iniezione di forze per il Corpo cittadino, che potrà così contare su un organico più robusto per garantire la sicurezza e la vigilanza sul territorio. Gli agenti hanno superato con successo le prove del concorso bandito dall’amministrazione comunale e sono stati assunti a tempo indeterminato. Il loro ingresso in servizio rappresenta un passo avanti concreto nel piano di potenziamento della Polizia locale, fortemente voluto dall’amministrazione comunale. L’obiettivo è quello di rafforzare la presenza degli agenti sul territorio, garantendo una maggiore sicurezza ai cittadini.

«L’innesto di queste nuove figure, che opereranno sul campo lì dove negli anni si sono manifestate maggiori necessità, è per l’ente – ha commentato in una nota il sindaco Enzo Romeo – una notizia estremamente positiva. Di certo è una grande cosa, ma non è ancora sufficiente. Lavoreremo per implementare ancora di più la pianta organica, non soltanto nella Polizia locale». Parole seguite poi anche da un breve intervento del comandante della Polizia locale Michele Bruzzese: «Do’ il benvenuto a nome di tutti – ha aggiunto nella stessa nota il comandante – ai quattro nuovi colleghi da ora al servizio dei cittadini di Vibo Valentia. Sono rinforzi per noi indispensabili per garantire il rispetto delle regole a tutela dei diritti e della sicurezza di tutti».