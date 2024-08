Anche nel Vibonese il caldo non molla la presa e nel weekend temperature ancora in aumento: le previsioni

L’anticiclone africano continua imperterrito ad interessare la nostra Regione e il territorio Vibonese. A differenza degli scorsi giorni però, ultimamente esso risulta indebolito da correnti di aria fresca in quota che stanno apportando temporali pomeridiani nelle aree interne e montuose con temperature più contenute. Ecco però che già dal weekend una nuova forte ondata di calore interesserà nuovamente il Meridione e la Calabria on conseguente forte aumento delle temperature.

Temperature in forte aumento dal weekend

Secondo le ultime emissioni dei modelli meteorologici il nuovo rinforzo dell’anticiclone inizierà dunque da questo fine settimana con un richiamo più marcato di aria calda e umida in risalita dal Nord Africa. Rispetto agli ultimi giorni infatti si avrà un evidente miglioramento delle condizioni meteorologiche su tutto il territorio con l’instabilità pomeridiana ridotta al minimo o praticamente nulla e il termometro continuerà ulteriormente a salire: tra il weekend e la metà del mese sono previsti valori al di sopra delle medie stagionali di oltre 4°C e ciò vorrà dire che si potranno raggiungere nuovamente picchi fino ai 31-33°C lungo le coste e in particolare su quelle settentrionali e meridionali Vibonesi ma soprattutto picchi fino ai 36-37°C nelle aree più interne e in particolare tra Monterosso, Soriano e aree limitrofe.

Oltre all’aumento termico tornerà a farsi sentire anche l’afa e in particolare lungo le coste dove, anche se le temperature non saranno molto elevate come nel resto della Regione, si potrà avere disagio termico dovuto agli alti tassi di umidità. Ecco dunque che la settimana di Ferragosto sarà all’insegna del bel tempo e di tanto caldo, in quanto probabilmente il picco di questa ondata di calore si avrà intorno al 14-16 agosto (da confermare).