Filadelfia, il Comune annuncia l’interruzione del servizio idrico. I cittadini: «A secco già da ore»

Il Municipio di Filadelfia

L’amministrazione comunale di Filadelfia ha da poco emanato uno stringato avviso alla cittadinanza per l’interruzione del servizio idrico comunale. «Dalle ore 22:00 di oggi 7 agosto fino alle 06:00 di domani mattina – hanno fatto sapere gli amministratori -, l’erogazione dell’acqua potabile verrà sospesa nel centro urbano». Una comunicazione resa nota anche sulla pagina social dell’ente e che fin da subito ha attirato l’attenzione dei cittadini. Questi ultimi, infatti, hanno segnalato al Comune che la mancanza d’acqua in alcune zone del paese «è già iniziata alle ore 14:00», mentre in altri punti «dalle ore 17:30 circa».

Il disservizio principale dell’interruzione della fornitura d’acqua, che sta mettendo in difficoltà la popolazione, parrebbe quindi focalizzarsi per i cittadini sulla poca chiarezza circa l’orario effettivo di interruzione dell’erogazione idrica, dal momento che questa avrebbe iniziato a manifestarsi ben prima della comunicazione ufficiale del Comune.