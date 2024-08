Drapia, a Ferragosto slitta i servizio di raccolta differenziata. Ecco le disposizioni del Comune

Il sindaco Alessandro Porcelli invita gli utenti a non esporre i sacchi quel giorno e a prepararli per il nuovo appuntamento. La raccolta dell'umido si svolgerà regolarmente il 17 agosto

In occasione della festività di Ferragosto, il Comune di Drapia ha annunciato una modifica nella programmazione della raccolta dei rifiuti indifferenziati. Attraverso un avviso ufficiale, il sindaco Alessandro Porcelli ha comunicato che il servizio, previsto inizialmente per il 15 agosto, non sarà effettuato in tale data, ma sarà posticipato a sabato 17 agosto.

«I cittadini – si legge nell’avviso ufficiale – sono pertanto invitati a non esporre i sacchi del rifiuto indifferenziato il giorno di Ferragosto, ma a preparali per la raccolta nel giorno stabilito. Tuttavia, il servizio di raccolta dell’umido si svolgerà regolarmente anche sabato 17 agosto, garantendo così una continuità nei servizi di gestione dei rifiuti». Questo tipo di modifica nel Servizio è frequente durante le festività, rientrando nelle misure di adeguamento adottate dagli enti locali per gestire al meglio le esigenze della popolazione. Il sindaco Porcelli ha sottolineato l’importanza della «collaborazione dei cittadini, al fine di mantenere il decoro urbano e facilitare il lavoro degli operatori ecologici».