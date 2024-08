Maltempo a Ricadi, piccola frana ancora non segnalata lungo la provinciale nei pressi di Torre Ruffa

Continua a manifestare tutta la sua fragilità il territorio di Ricadi, che da domenica ha subito un duro colpo dato dal maltempo. Questa volta il pericolo riguarda non più la costa ma le strade dell’entroterra dove, poche ore fa il distaccamento di una piccola frana, ancora non segnalato e opportunamente messo in sicurezza da parte delle autorità competenti, ha interessato la strada provinciale n. 22. A venire giù per la troppa acqua piovuta, dopo una lunga siccità che ha inaridito il terreno, sono state alcune zolle di terra e diverse pale di fico d’india che spontaneamente adornano il costone della strada. Il puto preciso della frana è nei pressi del bivio per Torre Ruffa, lasciandosi il passaggio a livello di San Nicolò alle spalle.

La terra e le piante che ora invadono parte della corsia Nord (in direzione Tropea), sono tuttavia ben visibili poiché il tratto di provinciale, anche in prossimità della curva, è abbastanza ampio. Il tratto provinciale in questione non è nuovo a fenomeni di questo tipo anche più gravi, neppure in inverno. Quello che molti automobilisti ora si augurano è che la corsia venga presto ripulita e messa in sicurezza e che, nonostante l’allerta meteo gialla tutt’ora in vigore, altri fenomeni franosi non vengano a verificarsi.