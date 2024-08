Colpi di fucile contro un camion a San Costantino Calabro, indagano i carabinieri

L’episodio è avvenuto nella notte. I militari stanno anche visionando le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per individuare il responsabile

Quattro colpi di fucile caricato a pallettoni sono stati esplosi la scorsa notte a San Costantino Calabro, nel Vibonese, verso un camion parcheggiato in via I Maggio. Il mezzo appartiene a G.M., autotrasportatore del luogo e già noto alle forze dell’ordine.

Sul posto per i rilievi e l’avvio delle indagini sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che stanno visionando anche le immagini riprese da alcuni impianti di videosorveglianza della zona. La sparatoria segue quella avvenuta il 5 luglio quando in pieno pomeriggio è stata colpita a colpi di pistola un’auto parcheggiata in contrada Vaccaro a Vena Superiore, frazione di Vibo Valentia.