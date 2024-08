Rombiolo, la polizia circonda la sua casa e arresta un 52enne che custodiva circa 50 grammi di eroina ancora da tagliare

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, furto aggravato di energia elettrica e favoreggiamento personale. Questi i reati contestati dal gip del Tribunale di Vibo Valentia che ha accolto la richiesta della locale Procura per una misura cautelare in carcere nei confronti di Pasquale Costa, 52 anni, di Rombiolo, già noto alle forze dell’ordine. In particolare, i poliziotti della Squadra Mobile di Vibo hanno rinvenuto nell’abitazione dell’uomo oltre 50 grammi di eroina e vario materiale per la pesatura, il confezionamento e lo smercio dello stupefacente.

All’arrivo dei poliziotti, il proprietario ha temporeggiato ad aprire la porta consentendo a altre persone presenti di aiutarlo a eludere il controllo. I poliziotti, che nel frattempo avevano circondato l’abitazione, hanno però recuperato una busta in plastica contenente l’eroina suddivisa in due pietre ancora da tagliare e che una volta immessa sul mercato illegale avrebbe fruttato tra i 7mila e i 10mila euro.

All’interno dell’appartamento i poliziotti hanno inoltre rinvenuto un manoscritto con le somme da riscuotere e ricevere, presumibilmente per l’attività di spaccio. Riscontrata nell’abitazione anche la manomissione del contatore, al proprietario viene contestato pure il reato di furto aggravato di energia elettrica. Le altre due persone trovate all’interno dell’appartamento, che avevano tentato di disfarsi della droga lanciandola dalla finestra, sono state invece denunciate per favoreggiamento personale.