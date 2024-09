Vibo, non parte il servizio di assistenza a scuola per i ragazzi disabili e l’assessore Continanza si scusa con le famiglie

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, il diritto allo studio garantito a tutti gli alunni ha avuto una battuta d’arresto a Vibo. Il Servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per le persone con disabilità, di fatto non è partito e anche sulla pagina social dell’ente sono giunte alcune segnalazioni da parte degli utenti. Un fatto che ha portato l’assessore alla Pubblica istruzione Vania Continanza a scusarsi pubblicamente con le famiglie interessate. «L’amministrazione comunale di Vibo Valentia – si legge nella nota di palazzo Luigi Razza – è impegnata a fare in modo che il diritto allo studio venga garantito ad ogni alunno del nostro territorio che frequenta le nostre scuole. Purtroppo, però, può capitare, per svariate ragioni che non staremo ad elencare perché non è nostra intenzione cercare scusanti, che in alcuni casi vi siano dei ritardi che impediscano di allineare i tempi di partenza delle attività per tutti, sebbene la procedura in oggetto sia stata avviata per tempo».

«È il caso del Servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per le persone con disabilità, per il quale nel mese di agosto è stata espletata una nuova gara che si sta concludendo proprio in questi giorni. Per tale motivo – prosegue l’assessore Continanza nella nota – non ci è stato possibile garantire sin da subito il servizio, che comunque partirà entro qualche giorno. Ci rendiamo conto che pochi giorni sono comunque tanti, troppi, per chi deve affrontare situazioni di difficoltà. Ecco perché porgiamo le nostre scuse alle famiglie interessate, assicurando il totale impegno degli uffici per risolvere la problematica riscontrata».