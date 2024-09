A Bivona una fiaccolata per ricordare Gabriele, il 23enne ritrovato senza vita in mare: «Il tuo sorriso non sarà dimenticato»

Il giovane era scomparso poco dopo Ferragosto per poi essere avvistato in acqua da un bagnante due giorni dopo. Domenica un momento di preghiera e aggregazione fortemente voluto dalla famiglia

Una messa e poi una fiaccolata per ricordare Gabriele Alessandria, il 23enne di Porto Salvo il cui corpo è stato ritrovato senza vita in mare a Vibo Marina lo scorso 19 agosto. L’appuntamento è per domenica 22 settembre, a Bivona. La messa si terrà alle 18:30 nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore, da qui partirà poi la fiaccolata verso La rosa dei venti, il luogo dove lavorava Gabriele.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dalla famiglia del giovane che invita chiunque lo abbia conosciuto e ne abbia piacere, a condividere i propri ricordi insieme durante la fiaccolata. «Il tuo sorriso non verrà mai dimenticato, Lele», scrive il fratello sui social.

Il 23enne era scomparso il 17 agosto, dopo due giorni di ricerche il tragico avvistamento in mare da parte di un bagnante che ha subito allertato le autorità. Il corpo è stato poi recuperato dalla Guardia costiera, in seguito il drammatico riconoscimento da parte del padre. La notizia ha creato enorme dispiacere in tutta la comunità e il sindaco ha proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali. Quel giorno, nel duomo di San Leoluca, erano in tantissimi a dare l’ultimo saluto a Gabriele. Ora, domenica, un ulteriore momento per ricordarlo e stringersi attorno alla sua famiglia.