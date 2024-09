Drapia: 427mila euro per la realizzazione della mensa nell’edificio scolastico di Sant’Angelo: disco verde dalla giunta

L’edifico scolastico di Sant’Angelo si doterà presto dei locali mensa. La giunta comunale ha infatti recentemente deliberato l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economico da circa 427mila euro per la realizzazione del refettorio. L’obiettivo dell’amministrazione guidata da Alessandro Porcelli, di potenziare i servizi scolastici, trova spazio nell’ambito Missione 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) volta a migliorare l’offerta formativa e il supporto alle famiglie attraverso l’implementazione di servizi essenziali, in particolare la mensa scolastica. Il progetto prevede che per la realizzazione si attinga totalmente al Pnrr, garantito dall’Unione Europea tramite il Next Generation EU.

Alessandro Porcelli, sindaco Drapia

«Tra le finalità del progetto – ha fatto poi sapere il sindaco Porcelli – c’è anche la volontà di rendere le scuole sempre più aperte al territorio, migliorando l’offerta formativa e ampliando i servizi disponibili per le famiglie. L’esigenza di coniugare i tempi di vita e di lavoro dei genitori, lo sappiamo bene, di questi tempi è cruciale, e l’estensione del tempo pieno scolastico rappresenta una risposta concreta a questa necessità di moltissime famiglie. Inoltre – ha sottolineato -, il progetto punta a contribuire al target europeo di completamento di 1000 edifici cofinanziati per il M4C1».

Quanto approvato, «dimostra l’impegno dell’amministrazione nella promozione del benessere educativo e sociale e include poi un dettagliato quadro economico che prevede spese per lavori, sicurezza, progettazione esecutiva e collaudi, così come diverse altre voci necessarie per l’implementazione dell’opera. La giunta – ha poi concluso Porcelli – ha anche deliberato di procedere con l’invio della richiesta di finanziamento, come previsto dall’avviso pubblico, oltre a garantire il monitoraggio dell’intervento attraverso il responsabile unico del progetto che è l’architetto Rosario Di Renzo».