Tropea, un cavallo scivola nel torrente Vetrano: salvato dai vigili del fuoco con una gru – FOTO

A notare l'animale un passante che ha subito allertato i soccorsi. In meno di due ore gli uomini del distaccamento di Ricadi hanno portato in salvo il quadrupede in buone condizioni di salute

L’animale imbracato e attaccato alla gru

Nella serata di ieri i Vigili del fuoco del Comando di Vibo Valentia hanno compiuto un intervento straordinario in località Valle dell’Acqua, nel Comune di Tropea, per recuperare un cavallo che era accidentalmente caduto nel torrente Vetrano. L’allerta è scattata intorno alle ore 22, quando un passante ha notato l’animale in difficoltà e ha immediatamente contattato i servizi di emergenza. Sul posto è quindi sopraggiunto il distaccamento di Ricadi. Una volta giunti sul posto, i Vigili del fuoco hanno potuto constatare che il cavallo si trovava in buone condizioni di salute, il ché ha ridotto notevolmente le preoccupazioni riguardanti il benessere dell’animale.

I Vigili, dotati di attrezzature specializzate, hanno impiegato una gru in forze al Comando per sollevare il cavallo in sicurezza. È stata quindi impiegata un’imbracatura apposita per il recupero di animali in situazioni di emergenza. Sebbene le operazioni di salvataggio siano risultate complesse, per il punto in cui si trovava l’animale e la folta vegetazione presente, il cavallo è stato sollevato con successo dalla squadra e riportato in strada, terminando l’intervento in meno di due ore.