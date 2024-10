Vibo Marina, al via la demolizione dell’ex dogana: al suo posto sorgerà un parcheggio -Video

Si è data esecuzione, nell’area del porto di Vibo Marina, alla demolizione di un fabbricato adiacente la sede amministrativa decentrata dell’Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio. Al posto della struttura, che nel corso del tempo fu un pastificio (la rinomata attività dei fratelli Gargiulo), una dogana e infine un supermercato prima del definitivo declino e progressivo abbandono, sorgerà un parcheggio.

Le attività sono portate avanti dall’impresa Absing costruzioni generali, con sede Reggio Calabria, risultata vincitrice della gara d’appalto poiché aveva offerto un ribasso pari a 16,50% rispetto all’importo a base d’asta di 146.784,08 euro e generando un nuovo importo contrattuale dei lavori pari ad 125.514,24 euro di cui 122.564,70 euro per lavori e 2.949,24 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Dall’ordinanza dell’Autorità di sistema portuale si specifica che «i lavori di demolizione sono da considerarsi necessari per la messa in sicurezza del tratto interessato, oltre che utili alla predisposizione di stalli ove parcheggiare e alla maggiore viabilità nella cittadina-portuale».

Per tutta la durata delle operazioni è «vietato l’accesso, il transito e la sosta di persone e di qualsiasi tipo di veicolo sulle zone del demanio marittimo (Via Pistoia e Zona adiacente alla stessa) ad eccezione del personale appositamente autorizzato».