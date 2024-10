Vibo, a rischio uno dei cedri del Libano in piazza Martiri d’Ungheria. Il Comune: «Instabile, faremo di tutto per salvarlo»

Il problema è emerso durante i lavori di rigenerazione urbana nell'emiciclo davanti al Municipio. L'area è stata messa in sicurezza, sul posto agronomi e carabinieri forestali

L’amministrazione comunale di Vibo Valentia informa in una nota che, «nel corso dei lavori di rigenerazione di piazza Martiri d’Ungheria, è stata riscontrata la fragilità delle radici di uno dei due grandi alberi di cedro del Libano, ormai emerse fin quasi alla superficie stradale, con necessità di approfondite verifiche di stabilità della pianta».

«Sul posto gli assessori Salvatore Monteleone e Marco Miceli, i quali, coadiuvati dal dirigente dell’ente Lorena Callisti, hanno prontamente allertato il Comando carabinieri forestali e i Vigili del fuoco. È stata disposta la messa in sicurezza dell’area circostante – hanno fatto sapere ancora dal Comune – e l’amministrazione contestualmente si è subito attivata per acquisire le opportune indagini di staticità e la perizia di un agronomo. Prontamente contattato anche un altro agronomo, presente sul posto. L’obiettivo primario resta quello di fare tutto quanto il possibile per salvare l’albero».