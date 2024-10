Non trova conferme il ritrovamento di Noemi Luberto, la ragazza di Maierato scomparsa. Il sindaco: «Il papà è qui con noi, l’angoscia è grande»

In mattinata si erano diffuse informazioni che però per ora non hanno riscontri ufficiali. Il primo cittadino del centro vibonese: «Le forze dell'ordine hanno smentito». Bocche cucite in Prefettura

Vive ancora momenti di profonda angoscia il papà di Caterina Noemi Luberto, la ragazza di 17 anni, di Maierato, scomparsa il 22 ottobre e per la quale la Prefettura ha attivato il protocollo di ricerca diramando l’informativa a tutte le forze dell’ordine. Non trova conferma, infatti, la notizia del suo ritrovamento, lanciata questa mattina da un giornale locale.

«No, non abbiamo riscontri sul suo ritrovamento – conferma il sindaco di Maierato Giuseppe Rizzello -. Questa mattina in Comune eravamo con il papà di Noemi, che sta vivendo ore durissime. I carabinieri, però, ci hanno detto che per ora non ci sono notizie sul suo ritrovamento, dunque le voci che si sono sparse sono infondate, come infondata è la circostanza che sarebbe stata intercettata a Roma e portata in un luogo sicuro».

Anche dalla Prefettura per ora bocche cucite e nessuna conferma. Purtroppo non resta che aspettare e sperare.