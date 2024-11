Vibo, uno dei due cedri del Libano di piazza Municipio sarà abbattuto. Il sindaco Romeo: «Atto doloroso, non c’è altra scelta» – VIDEO

L'esame condotto dall'agronomo incaricato dal Comune ha rivelato che le ridotte dimensioni delle radici rendono la pianta instabile. Non potrà neppure essere ricollocata altrove

Il cedro della piazza

Il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, ha firmato un’ordinanza urgente che dispone l’abbattimento di un Cedrus deodara (cedro del Libano) situato in piazza Martiri d’Ungheria. La decisione è stata presa a seguito di una perizia tecnica che ha evidenziato condizioni di fragilità delle radici dell’albero, rendendolo un potenziale pericolo per la pubblica incolumità. L’esame, condotto dall’agronomo Giuseppe Logiudice, ha mostrato come «le dimensioni ridotte della zolla radicale, causate dall’elevata impermeabilizzazione del terreno», rendessero la «pianta instabile». Inoltre, «l’alta densità di traffico veicolare e pedonale nella zona ha ulteriormente aggravato la situazione, rendendo impossibile la salvaguardia dell’albero con interventi arboricolturali, calibrati sulle condizioni fitostatiche rilevate e nel rispetto delle esigenze vegetative della pianta, che possano ridurre le condizioni di pericolo entro limiti ritenuti accettabili». La ridotta espansione delle radici, dovuta quindi alla presenza dell’asfalto, ha impedito nel tempo la corretta crescita dell’albero.

L’ordinanza, motivata dall’«urgenza di prevenire situazioni di pericolo», prevede l’«abbattimento immediato dell’albero e la successiva messa a dimora di un nuovo esemplare, di specie adatta al sito e indicata da Logiudice nella sua relazione». L’ordinanza è stata notificata alla Prefettura di Vibo Valentia, al Settore 5 e 6 comunali e al Comando Polizia municipale, i quali sono incaricati di vigilare sull’esecuzione dei lavori. L’abbattimento dell’albero, seppur necessario, è stato definito «un atto doloroso» dallo stesso sindaco Romeo che, un primo momento, aveva avanzato l’ipotesi di poter ricollocare lo stesso arbusto in un luogo diverso, magari all’interno di uno dei parchi cittadini. «Purtroppo – ha fatto sapere l’Ente che attraverso i social – non vi è altra scelta che questa». Dopo l’abbattimento del grande cedro del Libano malconcio, al fine di «preservare il patrimonio arboreo della città», si procederà dunque con una nuova piantumazione.