La Regione stanzia 17 milioni di euro per le opere pubbliche: pioggia di fondi (ma non per tutti). Ecco i Comuni del Vibonese beneficiari

La Regione ha approvato un Decreto dirigenziale che assegna un totale di 17.126.400,00 euro per il 2025 e, in parte, per il 2026 ai Comuni calabresi per la realizzazione di opere pubbliche. Il provvedimento, emanato in attuazione della Legge n. 145/2018, prevede l’erogazione di 5.552.700,00 euro per il 2025 e di 11.573.700,00 euro per il 2026. La Regione ha stabilito un ordine di priorità per l’assegnazione delle risorse, privilegiando i Comuni con minore densità di popolazione. Questa scelta, in linea con la Delibera di giunta regionale n. 582 del 24 ottobre scorso, mira a «garantire un’equa distribuzione dei fondi e a favorire lo sviluppo di territori» spesso penalizzati.

Il contributo assegnato a ciascun Comune è finalizzato a investimenti per: la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché per interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale; la messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei Comuni; la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti; progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili; infrastrutture sociali; bonifiche ambientali dei siti inquinati; l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili a utilizzo pluriennale. Il comma n. 136 – inoltre -, dispone che il soggetto beneficiario del contributo di cui al comma n. 135 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro 12 mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse».

Il provvedimento, firmato dall’ingegnere Claudio Moroni, dirigente generale del dipartimento Infrastrutture e lavori pubblici della Regione Calabria, prevede l’esclusione dai benefici i Comuni inadempienti con i versamenti relativi al servizio di somministrazione idropotabile e smaltimento rifiuti. «L’assegnazione delle risorse per l’anno 2026 – si legge ancora nel Decreto – sarà definita in un atto successivo, garantendo comunque il rispetto dei tempi previsti dalla Legge 145/2018».

Ecco i 17 Comuni del Vibonese ammessi che beneficeranno di un finanziamento complessivo di 1.795.430,00 euro: