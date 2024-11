Zungri, il Comune cerca un gestore per l’impianto sportivo: priorità alle associazioni locali

Saranno prese in considerazione anche candidature di privati. Le tariffe per l'uso del campo saranno decise dall'Amministrazione e dovrà essere garantito l'utilizzo anche da parte dell'Istituto comprensivo

Il Comune di Zungri ha pubblicato una manifestazione d’interesse per la concessione dell’impianto sportivo comunale. L’obiettivo dell’Ente è «individuare uno o più soggetti, singoli o associati, interessati alla gestione della struttura». Il rilascio del permesso avrà la durata di un anno, «con possibilità di proroga per ulteriori 2 anni» a discrezione dell’amministrazione comunale. «La priorità nella selezione – hanno fatto sapere dalla sede municipale – sarà data alle associazioni sportive senza scopo di lucro con sede a Zungri». In assenza di candidature da parte di queste, si precisa nell’avviso pubblico, «potranno presentare la propria manifestazione d’interesse anche altre associazioni locali senza scopo di lucro, impegnate in attività ricreative e culturali».

Infine, saranno «prese in considerazione anche le candidature di privati. Il gestore – è stato specificato – si occuperà della manutenzione ordinaria e della pulizia dell’impianto, della cura delle aree verdi circostanti e dovrà garantire l’accesso all’impianto per lo svolgimento di attività sportive a favore della comunità». La convenzione con il Comune «definirà nel dettaglio i servizi offerti dal gestore, gli oneri e i diritti connessi». Le tariffe per l’utilizzo dell’impianto invece, «saranno determinate dalla giunta comunale – si precisa nell’avviso -, tenendo conto delle spese di manutenzione e del tipo di attività svolta dal gestore».

In casi particolari, l’amministrazione comunale «potrà decidere di monetizzare le tariffe o concedere l’utilizzo dell’impianto a titolo gratuito. La struttura rimarrà di proprietà del Comune di Zungri e il concessionario dovrà consentire l’utilizzo della struttura anche all’Istituto comprensivo di Zungri e ad altri soggetti terzi, applicando le tariffe stabilite dall’amministrazione comunale». Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire al Comune di Zungri entro le ore 12 del 15 novembre.