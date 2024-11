‘Ndrangheta, nuovo pentito nel Vibonese: il killer della cosca Bonavota ha cominciato a collaborare con i magistrati

Si è pentito il killer della cosca Bonavota di Sant’Onofrio, Francesco Fortuna, 44 anni. La sua collaborazione risale all’estate scorsa.

Il 20 luglio 2022 era stato condannato a 30 anni, con rito abbreviato, per l’omicidio di Domenico Belsito, avvenuto nel 2004 a Pizzo. Belsito venne ferito a colpi di arma da fuoco mentre si trovava in un bar di Pizzo e morì due settimane dopo nell’ospedale di Vibo Valentia.

A marzo scorso, inoltre, Fortuna è stato condannato in via definitiva a 30 anni per l’omicidio di Domenico Di Leo. Oggi, nel corso dell’udienza del processo d’appello per Belsito, si è appreso che Fortuna ha saltato il fosso. L’udienza è stata sospesa e in seguito rinviata.