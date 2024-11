Ricadi, escrementi di topo nel plesso di Orsigliadi: la scuola resterà chiusa anche mercoledì 20

Oggi le lezioni erano state interrotte e i bambini mandati a casa, i genitori avevano chiesto maggiore cautela per la riapertura inizialmente prevista per domani. Da qui la decisione del dirigente scolastico Fiumara

Domani il plesso scolastico di Orsigliadi rimarrà chiuso. Questa è la decisione ultima assunta dal dirigente scolastico Francesco Fiumara e già comunicata ai genitori, dopo che stamane all’interno dei locali sono stati rinvenuti escrementi di topo in vari ambienti. La determina di sospensione delle attività didattiche emanata poco fa per la giornata di domani, sgombra quindi ogni dubbio avanzato a Il Vibonese dai genitori sul protocollo di sicurezza inizialmente adottato per affrontare l’emergenza sanitaria riscontrata e che oggi ha imposto il ritiro anticipato dei bambini e la chiusura cautelativa del plesso. «Per la derattizzazione e la disinfestazione – avevano dichiarato preoccupati alcuni di loro – vengono utilizzati veleni e prodotti chimici aggressivi e temiamo per la salute dei nostri figli se la riapertura della scuola (inizialmente prevista per domani, ndr) dovesse avvenire in tempi così brevi».

Preoccupazioni legittime poiché frutto di un ragionamento molto semplice: «Quando la scuola viene adibita a seggio elettorale – hanno specificato -, post voto rimane chiusa tre giorni consecutivi per effettuare correttamente le sanificazioni programmate e consentire l’adeguata areazione dei locali al fine di scongiurare problemi di salute per i nostri bambini. Fare queste operazioni un giorno per l’altro non lo riteniamo affatto sicuro». Da qui il retro front e la nuova decisione del preside di tenere chiusa la scuola domani: «Viste le relazioni dei responsabili dei plessi – si legge nella determina di Fiumara – e le interlocuzioni odierne con tutte le figure preposte alla salute e alla sicurezza dei plessi scolastici; vista l’intesa per le vie brevi con la ditta Sicurform deputata alla salute e sicurezza dei plessi scolastici, nonché con la presidente del Consiglio d’Istituto e con il sindaco di Ricadi, determina, d’urgenza, la sospensione delle attività didattiche per i plessi primaria e secondaria per la giornata di domani 20 novembre».

Inoltre, conclude il documento, «il locale mensa, di pertinenza non scolastica ma comunale, potrà essere disinfestato previa autorizzazione dell’Ente locale e/o ditta mensa, mediante la responsabile di plesso. Gli alunni non sono da considerarsi assenti stante la causa di forza maggiore».