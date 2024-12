Ritorna a Vibo Marina la nave da crociera Belle de l’Adriatique: tra dicembre e marzo attraccherà 10 volte

L'imbarcazione della compagnia francese Croisi Europe farà tappa nello scalo portuale per consentire ai turisti a bordo di visitare alcune località della costa. La Proloco: «Bene le escursioni a Pizzo e Tropea, ma occorre anche impegnarsi per promuovere il Museo della Tonnara di Bivona»

Il porto polifunzionale di Vibo Marina dimostra di essere in grado di svolgere un suo ruolo anche nel settore della crocieristica nel Mediterraneo, con attracco di navi di medie dimensioni alla banchina Bengasi (circa 300 metri), mentre per quelle di stazza maggiore, non essendoci attualmente i necessari livelli batimetrici, si potrebbe anche prevedere di farle ormeggiare nella sicura rada per poi far scendere i passeggeri con i tender. In attesa dell’ammodernamento delle banchine, del dragaggio dei fondali e della costruzione di una stazione marittima, lo scalo portuale sarà interessato, anche quest’anno e sino al 2026, dalla sosta in periodo destagionalizzato della nave da crociera “La Belle de l’Adriatique” della compagnia francese Croisi Europe, che organizza crociere nel Tirreno Meridionale, un mare sicuro anche dal punto di vista meteo- marino e geopolitico.

Le crociere hanno la durata di otto giorni e sette notti e prevedono la partenza da Napoli, dove saranno imbarcati i circa 200 passeggeri, in prevalenza francesi e belgi, con transito lungo le Isole Eolie e sosta nei porti siciliani di Milazzo e Messina per poi fare rotta su Vibo Marina e, in seguito, verso il porto di Salerno, con sosta nelle acque di Cari, e infine arrivo di nuovo a Napoli. Le puntate attualmente previste nel porto di Vibo Marina inizieranno in questo mese di dicembre, nei giorni 10-17-23-31 con arrivo della nave alle ore 8 e partenza alle 15. Durante la sosta in porto della nave sarà possibile effettuare escursioni nei vicini borghi marinari di Pizzo e Tropea con rientro per il pranzo a bordo.

La Belle de l’Adriatique ritornerà nel porto di Vibo Marina nel mese di febbraio 2025 nei giorni 2-9-16-23, ed ancora il 2 marzo 2025, per un totale di dieci puntate, ma sono già in programma altre soste nel 2026. Un rinnovato interesse, quindi, per il territorio vibonese, da parte della Croisi Europe, che si spera possa indurre l’AdSP e la Regione ad attivarsi per una maggiore promozione dello scalo nel settore della crocieristica anche presso altre compagnie.

Sull’inserimento del porto di Vibo Marina negli itinerari crocieristici della compagnia francese si sofferma anche la Pro loco che «nel ringraziare Croisi Europe e gli armatori per la rinnovata attenzione verso il porto di Vibo Marina, esprime anche il rammarico per non essere data la possibilità ai crocieristi di visitare il singolare bene di archeologia industriale dell’antica Tonnara di Bivona, vicina al porto, non essendovi ancora, purtroppo, concretizzata l’istituzione del Museo del Mare per il quale sono stati spesi notevoli fondi pubblici».