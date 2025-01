Intimidazione a Mileto, le api dell’azienda Chiarello prese a fucilate: distrutte 11 arnie – VIDEO

È stato un risveglio da incubo quello dei titolari dell’impresa Chiarello a Mileto, in località Martidi, nei pressi della basilica cattedrale e del Centro di recupero Maranathà. Undici arnie dell’azienda che produce miele sono state distrutte a fucilate, molte api sono morte e quelle rimaste in vita si sono disperse.

L’episodio chiaramente intimidatorio è stato denunciato ai carabinieri, che giunti sul posto per i primi rilievi hanno acquisito le arnie danneggiate e le numerose cartucce lasciate a terra dopo il raid. I danni sono stati quantificati in qualche migliaio di euro.

La sede dell’azienda si trova alla periferia di Mileto, nei pressi dell’imbocco della strada provinciale 10 che porta al parco archeologico e a Dimani.