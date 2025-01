Vibo, il Comune punta sulla “Smart City” (e gli sponsor) per l’innovazione urbana: obiettivo creare 10 nuove aree di arredo pubblico digitale

Il Comune di Vibo Valentia si appresta a fare un importante passo avanti verso la modernizzazione e l’innovazione urbana. Attraverso la recente emanazione di un avviso esplorativo, l’Ente spinge per la realizzazione di 10 nuove aree di arredo urbano digitale-tecnologico. L’obiettivo è quello di «installare, in punti strategici della città, come le fermate degli autobus, pensiline-panchine e paline informative digitalizzate». Queste strutture, oltre a contribuire al decoro urbano, offriranno ai cittadini servizi innovativi e utili, in linea con il concetto di Smart City.

Secondo la determina adottata, «le moderne tecnologie consentono di concepire soluzioni di arredo urbano tecnologicamente avanzate che permettono di rispondere all’esigenza di decoro urbano e al contempo sono in grado di fornire servizi ed utilità alla cittadinanza». L’idea di progetto si basa su un «modello di sponsorizzazione, come previsto dal Regolamento sulla disciplina dei contratti di sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione approvato dal Consiglio comunale nel 2021». L’avviso esplorativo, «non vincolante per l’amministrazione», servirà a sondare l’interesse degli operatori economici e a individuare il partner ideale per la realizzazione del progetto.