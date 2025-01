Tropea, approvato il progetto da 1,8 milioni di euro per la messa in sicurezza della chiesa dell’Annunziata

L'edificio di culto era stato chiuso per problemi di stabilità nella primavera del 2024. L'avvio dei lavori è previsto a fine aprile per poi concludersi entro dicembre

La Commissione straordinaria del Comune di Tropea ha adottato, su proposta dell’ingegnere comunale Vito Mancino, il Progetto di fattibilità tecnico economica (Pfte) per i lavori di messa in sicurezza della chiesa dell’Annunziata chiusa, per ragioni di sicurezza strutturale, ad aprile dello scorso anno. «Con questa delibera – ci ha fatto sapere l’ingegnere Pasquale Lagadari, incaricato nel luglio scorso di verificare il piano economico ed esecutivo – si avvia quindi la fase dell’appalto integrato per l’affidamento dei lavori e del progetto esecutivo, con la previsione di avvio materiale dei lavori verso la fine di aprile e l’ultimazione degli stessi entro dicembre 2025».

Il progetto, denominato “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili” (nell’ambito del Pnrr, Missione 1, Componente 3, Investimento 2.4) aveva ottenuto un finanziamento da 1,8 milioni di euro grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e all’accordo sottoscritto dall’Ente con il ministero della Cultura per la rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale. La documentazione comprende diversi elaborati, tra cui «relazioni illustrative, storico-architettoniche e sul contesto territoriale; rilievi geometrici e architettonici; analisi dello stato di conservazione e dei quadri fessurativi; pani di indagine sui materiali e sulle strutture; risultati di ispezioni e verifiche; piano di indagine geologico-geotecnico; documenti di verifica preventiva dell’interesse archeologico; valutazione della sicurezza dello stato attuale; progettazione degli interventi di consolidamento, manutenzione, restauro e risanamento conservativo; vari elaborati grafici, anche contabili e di sicurezza».

La triade commissariale, composta da Roberto Micucci, Vito Turco e Antonio Calenda ha deciso di procedere con un appalto integrato, che prevede l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori. Una scelta motivata dalla «necessità di accelerare i tempi di realizzazione del progetto», vista la scadenza imposta dal Pnrr (fissata al 31 dicembre 2025) e la complessità degli interventi. L’approvazione di questo progetto rappresenta un passo significativo per la salvaguardia del patrimonio culturale e religioso di Tropea. Gli interventi previsti non solo mirano a «migliorare la sicurezza sismica della chiesa dell’Annunziata, ma anche a valorizzarne l’aspetto architettonico e artistico, nel rispetto delle tempistiche stringenti imposte dal Pnrr».