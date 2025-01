Vibo Marina, la scomparsa di suor Giovanna Rosa lascia attonita l’intera comunità

Il ricordo struggente dell’ufficiale della Guardia costiera Paolo Fedele: «Mi hai voluto bene oltre le mie fragilità e sei stata un faro luminoso per tutti noi». Il cordoglio del nostro editore Domenico Maduli: «Incontrare ogni sera il suo sorriso ti convinceva che il Bene è anche di questa terra»

È un lutto che colpisce la comunità di Vibo Marina con la forza di un pesante maglio. La scomparsa di suor Giovanna Rosa, amata dall’intera comunità della frazione rivierasca, rappresenta una perdita estremamente sentita da tutti i cittadini. Commovente il ricordo che ha affidato ai social l’ufficiale della Guardia costiera Paolo Fedele: «Quanti ricordi, quanti momenti insieme nella nostra amata Vibo Marina e persino nella spirituale Medjugorje. Ti porterò sempre con me, dolcissima Suor Giovanna Rosa… Mi hai voluto sempre bene aldilà delle mie fragilità e sei stata sempre un faro luminoso per la nostra comunità unitamente alla compianta suor Pompea. Ora sei nella luce Celeste… riposa in pace Grande Umile Serva di Dio». Parole che rendono la misura del cordoglio espresso dall’intera comunità.

Un dolore che esterna anche il nostro editore, Domenico Maduli: «Provo un forte dispiacere per la scomparsa di Suor Giovanna. È stata una persona meravigliosa che ha fatto della sua vita un capolavoro di serenità. Ogni sera, incontrarla per anni prima che andasse a messa, sempre puntuale nella sua passeggiata, ti lasciava un sorriso negli occhi e la certezza che il Bene fosse anche di questa terra. Ho condiviso con lei un momento importante delle nostre vite. Entrambi ne uscimmo esausti, ma con il sorriso. Le mie più sentite condoglianze alla Sua famiglia e per Lei un bacio che rivolgo al cielo».