Vibo, tre ordinanze a tutela del decoro urbano e dell’ambiente: pulizia terreni incolti, custodia animali e nuove regole per i condomini

«Migliorare il decoro urbano, sollecitare chi ancora non lo fa al rispetto delle regole e garantire le necessarie condizioni di sicurezza. Con questi obiettivi – si legge nel comunicato stampa del Comune -, il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, ha firmato tre distinte ordinanze che sono ora in vigore su tutto il territorio comunale». I provvedimenti, disposti «su proposta dell’assessore all’Ambiente, Marco Miceli, riguardano: la pulizia e regolare manutenzione dei terreni privati incolti, dei fossi e canali di scolo; l’obbligo di pulizia delle deiezioni degli animali d’affezione su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico e l’obbligo di portare con sé (pena ammende) il kit necessario ed anche l’acqua per diluire le deiezioni liquide; e l’obbligo di affissione dei dati dell’amministratore di condominio e corretta esposizione dei mastelli (da utilizzare per tutti i tipi di rifiuto), nonché l’obbligo di tenere pulite le aree di pertinenza condominiale».

Pulizia dei terreni

Con questa ordinanza, «la numero 22 del 14/03/2025, si impone a tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo dei fondi rustici, aree di pertinenza di fabbricati e di ogni altra destinazione o uso che fronteggiano strade comunali e vicinali o aree o spazi pubblici di qualsiasi tipo e importanza e comunque a tutti i proprietari di terreni incolti in genere anche se non esposti alla pubblica vista, da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura e altri rifiuti infiammabili e non, di provvedere entro il 15 aprile 2025 alle seguenti opere a tutela del territorio»:

Manutenzione costante delle proprie piante e/o siepi e/o alberature, alla regolare sagomatura delle scarpate e cigli affinché non invadano, oltre il confine di proprietà, spazi di uso pubblico (strade, marciapiedi etc.) o altre proprietà, interferendo con la circolazione pedonale e/o veicolare, ostruendo la visibilità della segnaletica stradale, mettendo a rischio la sicurezza e l’incolumità altrui o trasgredendo a quanto previsto dal Codice civile, dal Codice della strada, dal Regolamento di Polizia urbana del Comune di Vibo Valentia;

Detenzione di animali

Con questa ordinanza, «la numero 23 del 14/03/2025, si impone a tutti i proprietari e/o detentori di animali d’affezione, nell’accompagnare gli stessi su strade e luoghi pubblici o aperti al pubblico, nei giardini o parchi pubblici, ville comunali ove consentito e nelle zone destinate al verde pubblico»:

Di provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni, alla pulizia dei luoghi e al corretto smaltimento delle stesse, qualora il cane sporchi luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Esposizione dei mastelli

Con questa ordinanza, «la numero 24 del 14/03/2025, si ordina di provvedere ad esporre in luogo di accesso al condominio, o di maggior uso comune, anche accessibile ai terzi, una targa riportante il nominativo dell’amministratore, indirizzo e recapiti telefonici, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza»: