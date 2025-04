Minivan si ribalta in autostrada nel Catanese, un morto e 12 feriti: erano diretti a Vibo Valentia

Tragico incidente nella notte sulla A18, che è rimasta chiusa fino a questa mattina. Il gruppo si stava dirigendo a Messina per imbarcarsi. Ad avere la peggio una donna

Era diretto a Vibo Valentia il minivan coinvolto questa notte in un tragico incidente sull’autostrada A18 Messina Catania, in direzione della Città dello Stretto, all’altezza di Giarre. Si tratta di un incidente stradale autonomo. Il bilancio è drammatico: una donna di 70 anni, di origini marocchine, è morta mentre sono rimasti feriti i 12 connazionali che viaggiavano nel minivan insieme a lei. Le loro condizioni non sono gravi.

Il mezzo, poco dopo la mezzanotte, si è ribaltato per cause al vaglio della Polstrada di Messina. Il tratto autostradale è rimasto chiuso fino alle 8 di stamane. Il gruppo si stava dirigendo a Messina per imbarcarsi sul traghetto e raggiungere Vibo Valentia. Sono intervenuti i vigili del fuoco e personale del 118.