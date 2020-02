In fiamme a Mongiana casetta in uso a Calabria Verde

I vigili del fuoco hanno lavorato tre ore per spegnere l’incendio. Indagini sono state avviate dai carabinieri

Indagini a tutto campo a Mongiana per far luce sull’incendio che ieri pomeriggio in località Benestare ha distrutto una casetta in uso a Calabria Verde, l’azienda regionale per la forestazione e le politiche della montagna che ha sostituito l’Afor. Il fuoco ha reso inservibile gran parte dell’attrezzatura utilizzata dagli operai di Calabria Verde e che si trovava custodita nella struttura. Notate le fiamme, sul posto si sono portati i vigili del fuoco del distaccamento di Serra San Bruno che hanno impiegato quasi tre ore per spegnere l’incendio, mettere in sicurezza l’intera zona e salvare alcuni mezzi parcheggiati nei pressi della casetta. I danni sono ancora in corso di quantificazione. Sull’accaduto hanno avviato le indagini i carabinieri della Stazione di Serra San Bruno.