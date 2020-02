Incidente mortale in Piemonte, domani i funerali di Andrea Mantegna

Le esequie si celebreranno a Morbello, in provincia di Alessandria. La notizia ha sconvolto la frazione San Costantino dove era cresciuto

Si svolgeranno domani, sabato 22 febbraio alle ore 15, a Morbello, in provincia di Alessandria, i funerali di Andrea Mantegna. Il 34enne, originario di San Costantino di Briatico, è morto nella giornata di mercoledì in un incidente stradale mentre, a bordo di una Toyota Yaris, percorreva la provinciale 208 tra Morbello e Cimaferle. Prima la perdita del controllo del mezzo, poi il volo di circa 10 metri in una scarpata e infine un incendio che non gli ha lasciato scampo. Come sia accaduto, saranno le indagini a chiarirlo.



La notizia ha letteralmente sconvolto la comunità briaticese dove il giovane papà era cresciuto e dove viene ricordato con grandissimo affetto. Sui social i messaggi ricostruiscono l’immagine di un ragazzo, conosciuto con il soprannome di Skreec, che amava la vita, generoso, pronto ad aiutare gli amici. Andrea aveva frequentato le scuole superiori a Vibo Valentia, all’Istituto tecnico industriale “Fermi”. In Piemonte lavorava all’ufficio postale di Cartosio e cercava di dare il massimo supporto alla giovane consorte Erica nella gestione di un negozio a Ovada.



Un percorso di vita coronato dall’arrivo di due figli, Filippo e Giulio. Il più piccolo doveva ricevere tra qualche mese il sacramento del battesimo. La ricerca di serenità di un’intera famiglia, già provata dal dolore della perdita del papà di Andrea (morto due anni addietro) stravolta da un destino beffardo.



I parenti calabresi più stretti, in una corsa disperata, hanno raggiunto il centro dell’Alessandrino già nella giornata di ieri. Le esequie si celebreranno nel paese che aveva accolto il giovane nucleo familiare. Quasi sicuramente tra qualche giorno in suo ricordo verrà officiata una messa anche nel suo paese d’origine.