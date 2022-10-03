Il giovane residente a San Gregorio d’Ippona è figlio del boss della ‘ndrangheta di Limbadi Giuseppe Mancuso

Arriverà in giornata l’esito dell’udienza di convalida per l’aggressione – avvenuta nella notte fra venerdì e sabato – ai danni di un agente della Squadra volante della Questura di Vibo Valentia che è dovuto ricorrere alle cure dell’ospedale Jazzolino. L’arrestato è Luigi Mancuso, 30 anni, di San Gregorio d’Ippona, figlio del boss della ‘ndrangheta Giuseppe Mancuso, alias ‘Mbrogghja, quest’ultimo tornato libero nel novcembre dello scorso anno dopo aver scontato 24 anni di ininterrotta detenzione per associazione mafiosa e omicidio. L’agente di polizia è stato trascinato per alcune centinaia di metri, schiacciato al muro e poi scaraventato a terra da Luigi Mancuso che si trovava al volante di un’auto sottoposta ad un controllo stradale in piazza San Leoluca a Vibo Valentia. Luigi Mancuso è un volto noto alle cronache, essendo stato coinvolto in passato in una sparatoria a San Gregorio d’Ippona nel novembre del 2017. In precedenza aveva scontato una condanna a 5 anni di reclusione per il tentato omicidio di un romeno avvenuto un paio di anni fa a San Gregorio d’Ippona. Lo straniero era stato colpito ripetutamente con un mattone e ridotto in fin di vita nel corso di una lite.

