La Cassazione respinge i ricorsi di Rosaria Mancuso, Domenico Di Grillo e Vito Barbara che restano in carcere

Confermata dalla Cassazione l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre degli indagati accusati di aver fatto saltare in aria con un’autobomba il 9 aprile scorso a Limbadi il biologo Matteo Vinci, ferendo gravemente anche il padre Francesco Vinci. La Suprema Corte ha quindi respinto i ricorsi di Rosaria Mancuso, 64 anni, del marito Domenico Di Grillo, 72 anni, e di Vito Barbara, 29 anni, genero dei primi due.

Gli indagati sono difesi dagli avvocati Carmelo Naso, Valerio Vianello e Fabrizio Costarella. Nella giornata di ieri, invece, la stessa Cassazione ha annullato con rinvio al Tribunale del Riesame l’ordinanza nei confronti di Lucia Di Grillo, 30 anni, moglie di Vito Barbara e figlia di Rosaria Mancuso e Domenico Di Grillo. Gli indagati sono tutti di Limbadi e si trovano in carcere dal 29 giugno scorso su ordinanza del gip del Tribunale di Vibo Valentia che però all’atto della misura aveva restituito gli atti alla Dda di Catanzaro affinchè avanzasse una nuova ordinanza di custodia cautelare al competente gip distrettuale in quanto i reati di omicidio e tentato omicidio sono aggravati dalle modalità mafiose. L’autobomba, secondo gli inquirenti, sarebbe stata la risposta di alcuni componenti del clan Mancuso (Rosaria è sorella dei boss Giuseppe, Diego, Francesco e Pantaleone Mancuso) alla mancata cessione di alcuni terreni agricoli da parte dei Vinci. LEGGI ANCHE: Autobomba di Limbadi, annullata l’ordinanza per Lucia Di Grillo

Autobomba di Limbadi, quei fermi che hanno scongiurato un nuovo attentato (VIDEO)

Autobomba di Limbadi, una borsa di studio in memoria di Matteo Vinci

Autobomba a Limbadi: i Mancuso-Di Grillo potevano contare su una “talpa”

Francesco Vinci, Le Iene e quel dente saltato nell’aggressione prima dell’autobomba (VIDEO)

Autobomba di Limbadi, ai funerali di Matteo il dolore di Sara e Rosalba (VIDEO)

Autobomba a Limbadi, l’ultimo saluto a Matteo Vinci -VIDEO

Autobomba di Limbadi, Gratteri: «Misure di tutela adeguate per Sara Scarpulla» (VIDEO)

Esclusivo | Autobomba di Limbadi, il drammatico racconto del padre di Matteo Vinci (VIDEO)

Limbadi tributa l’ultimo saluto a Matteo Vinci