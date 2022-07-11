Il presidente della Commissione parlamentare antimafia pubblica con un Post su Facebook la foto che vede fuori dalla chiesa Nicola Mobrici presente alla cerimonia fra Martina Accorinti e Pietro Polito quando il Comune è parte civile nel processo “Costa Pulita”. Chieste spiegazioni al sindaco Lidio Vallone ed al prefetto Roberta Lulli

Nuovo Post su Facebook del presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra, e questa volta nel “mirino” finisce un assessore del Comune di Briatico “immortalato” in una recente foto che l’ha visto fuori dalla chiesa del paese insieme ai familiari partecipare al matrimonio fra Martina Accorinti (figlia del presunto boss Antonino Accorinti) e Pietro Polito, imputato in Rinascita Scott.



Ecco il testo integrale del Post di Morra e la foto: [Continua in basso]



“Cari amici, ho il difetto di parlare e scrivere….molti mi vorranno bene!

Torniamo nel Vibonese e precisamente a Briatico, centro costiero e località turistica in cui gli organi elettivi del Comune sono stati sciolti ben tre volte per infiltrazioni mafiose: nel 2003, il 24 gennaio 2012 e l’8 maggio 2018. In tutte e tre le relazioni è emerso il condizionamento dello stesso clan sugli amministratori, quello guidato dal presunto boss Antonino Accorinti. Nell’aprile del 2016 la DDA di Catanzaro ha fatto scattare l’operazione antimafia “Costa Pulita”. Nel giudizio con rito abbreviato, Antonino Accorinti è stato condannato a 14 anni ed 8 mesi, il figlio Antonio a 12 anni, il genero Salvatore Muggeri a 7 anni. Sono stati condannati anche gli altri presunti affiliati al clan. Il processo d’appello è ancora in corso e nel frattempo tutti gli imputati sono ritornati in libertà per scadenza dei termini massimi di custodia cautelare. Con il rito ordinario si trova invece sotto processo dinanzi al Tribunale di Vibo (1° grado) Greta Accorinti, altra figlia di Antonino Accorinti. In entrambi i processi “Costa Pulita” (ordinario e abbreviato) il Comune di Briatico si è costituito parte civile, cioè si affida ad un avvocato per affiancare in aula la pubblica accusa (Dda di Catanzaro) nel chiedere l’affermazione della penale responsabilità (ed i relativi danni) al clan Accorinti sotto processo.

Nel settembre del 2020 (dopo due anni di commissariamento per mafia) è stato eletto sindaco di Briatico Lidio Vallone che ha nominato quale suo assessore Nicola Mobrici con deleghe alle Politiche sociali e giovanili, allo sport, agli spettacoli, al lavoro ed all’impiantistica sportiva.



Il 27 giugno 2022 alle ore 17.30 nella chiesa principale di Briatico, in piazza 4 Novembre, si è celebrato il matrimonio fra Martina Accorinti, figlia del pluripregiudicato Antonino Accorinti – ritenuto il boss dell’omonimo clan – e Pietro Polito, quest’ultimo attualmente fra gli imputati del maxiprocesso Rinascita-Scott per narcotraffico internazionale e spaccio (marijuana, cocaina e hashish) unitamente al cugino Giovanni Sicari. Nello stesso processo Rinascita Scott è imputato anche lo zio dello sposo, Domenico Polito, il quale si trova sotto giudizio pure in altro procedimento per l’omicidio del boss del Poro, Raffaele Fiamingo ed il ferimento del boss Francesco Mancuso. [Continua in basso]

Al matrimonio Polito – Accorinti, come documentato dalle foto, era presente anche l’assessore comunale di Briatico Nicola Mobrici. Il sindaco Lidio Vallone ne era a conoscenza? E la Prefettura di Vibo Valentia? Il ricevimento si è per caso tenuto in un ristorante degli zii dello sposo, locale già “attenzionato” in passato dalla Prefettura?

E’ normale che un assessore comunale di un Comune sciolto tre volte per infiltrazioni mafiose partecipi con la famiglia al matrimonio della figlia di colui che viene ritenuto come il boss locale e anche di un imputato di Rinascita Scott?

Nella foto all’esterno della chiesa di Briatico sono inoltre presenti – oltre all’assessore – il fratello della sposa (Antonio Accorinti, condannato a 12 anni) ed il cognato Salvatore Muggeri (condannato a 7 anni).

Il sindaco Lidio Vallone ed il prefetto di Vibo Roberta Lulli cosa ne pensano”?

Ricordiamo che Morra nei giorni scorsi ha chiesto alla Prefettura di Vibo l’accesso agli atti alla Provincia e nei Comuni di Tropea e Capistrano.

LEGGI ANCHE: Comune di Tropea e infiltrazioni mafiose: Morra chiede al prefetto di Vibo l’accesso agli atti

Morra al prefetto di Vibo: «Indaghi sugli amministratori di Capistrano e sui loro legami compromettenti»

Morra al prefetto di Vibo: “Mandi la Commissione di accesso alla Provincia”

Antimafia: il sindaco di Capistrano replica a Morra ma alcune date non tornano

Provincia di Vibo e accesso agli atti, il ministro dell’Interno: «Seguiamo attentamente»