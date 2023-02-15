Una Fiat Panda è stata ritrovata a Vena di Ionadi dai carabinieri che hanno avviato le indagini

Malviventi in azione in pieno giorno a Pizzo nel tentativo di portare a termine diversi furti di auto. La strada prescelta dai ladri è via Marcello Salomone, dove è stata rubata una Fiat Panda parcheggiata sulla pubblica via. L’auto è stata ritrovata dai carabinieri nel territorio di Vena di Ionadi e restituita al proprietario. Altri tre tentativi di furti di auto – sempre in via Marcello Salomone a Pizzo – non sono andati invece a buon fine in quanto gli allarmi installati su tre Fiat Panda e su una Lancia Ypsilon hanno messo in fuga i ladri. Restano però i danni provocati alle quattro vetture presa di mira e forzate nell’intento di metterle in moto per poi dileguarsi. I militari dell’Arma della locale Stazione sono impegnati nelle indagini per capire se ci si trovi dinanzi a singoli malviventi che agiscono in solitudine o, piuttosto, dinanzi ad una vera e propria banda specializzata nei furti d’auto e che ha scelto quale epicentro delle proprie azioni criminali la città di Pizzo, recentemente interessata anche da diversi furti in appartamenti, attività commerciali e persino una scuola e il Municipio. Utili alle indagini potrebbero rivelarsi le immagini riprese da alcuni impianti di videosorveglianza della zona.

