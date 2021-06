Tropea, la TV giapponese alla scoperta del Borgo più bello d’Italia

A partire da domani, venerdì 25 giugno, la TV giapponese Bs-Tbs del gruppo Tokyo Broadcasting System Television sarà a Tropea per scoprire e mostrare al pubblico nipponico le bellezze ed i segreti di uno dei Borghi più belli d’Italia, il Borgo dei Borghi 2021. Le riprese si protrarranno per non meno di tre giorni. Lo comunica l’amministrazione comunale attraverso il sito ufficiale dell’ente. Ricordiamo che la cittadina tirrenica, perla della Costa degli dei, ha vinto il concorso Borgo dei borghi 2021. La proclamazione ufficiale è avvenuta all’inizio di aprile, durante l’ottava edizione del programma di Rai 3, condotto da Camila Raznovich. Erano 260 i borghi d’Italia in gara, di cui 20 approdati alla fase finale. Ma alla fine l’ha spuntata appunto la cittadina del Vibonese, che rappresentava la Calabria e che ha ottenuto da parte dei telespettatori il numero maggiore di voti. [Continua in basso]

Questa è stata la classifica finale

Tropea (Calabria)

Baunei (Sardegna)

Geraci Siculo (Sicilia)

Albori (Campania)

Grottammare (Marche)

Campli (Abruzzo)

Malcesine (Veneto)

Pietramontecorvino (Puglia)

Corciano (Umbria)

Cocconato (Piemonte)

Finalborgo (Liguria)

Valsinni (Basilicata)

Trivento (Molise)

Poffabro (Friuli-Venezia Giulia)

San Giovanni in Marignano (Emilia-Romagna)

Buonconvento (Toscana)

Borgo Valsugana (Trentino-Alto Adige)

Issime (Valle d’Aosta)

Pomponesco (Lombardia)

Pico (Lazio)