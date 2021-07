Caterina Forelli confermata alla guida dell’Avis provinciale: eletto il nuovo esecutivo

Nei giorni scorsi, nella suggestiva cornice dell’auditorium di Filadelfia si è riunito il nuovo direttivo dell’Avis provinciale di Vibo Valentia. Dopo l’introduzione dei lavori da parte della presidente Caterina Forelli, riconfermata nel ruolo dopo l’ottimo lavoro svolto nel precedente quadriennio, il direttivo ha approvato la relazione programmatica della Forelli.

Su proposta della presidente, il direttivo ha eletto il nuovo esecutivo nelle persone di Cosimo Gallizzi vice presidente vicario, Carmelo Corso vice presidente, Fernando Cilurci segretario, Pasquale Arena tesoriere. La presidente ha voluto affidare delle deleghe specifiche per i rapporti con le istituzioni scolastiche e per l’organizzazione. A coronamento della riunione del direttivo sono stati invitati i presidenti delle sezioni comunali che costituiscono la consulta dei presidenti.

La presidente Forelli nel suo intervento ha voluto sottolineare l’importanza che la donazione rappresenta per tante persone che hanno bisogno della sacca di sangue per poter sopravvivere. Ha aggiunto. «il sangue è una medicina con creabile in laboratorio, perciò bisogna continuare con gli sforzi del passato per sopperire ai fabbisogni di sangue per gli interventi chirurgici, che ora, debellato il covid, riprenderanno con assiduità nei nosocomi calabresi. Pertanto solo con l’anonima donazione del proprio sangue si può aiutare tutte le persone che si dovranno sottoporre ad interventi e, soprattutto alle persone malate di leucemia che necessitano di continue trasfusioni. Confido nella generosità di tutti i concittadini della nostra Provincia».