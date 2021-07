Tropea, passaggio di consegne al Rotary club: Purita subentra a Romano – Video

Un passaggio di consegne caratterizzato dalla pandemia, alla pari dell’anno appena trascorso. A Tropea è stato il giorno del cambio della guardia per il Rotary locale, passato, durante la cerimonia svoltasi sabato all’hotel Rocca Nettuno, nelle mani di Giuseppe Purita, dopo dodici mesi di guida a targa Giuseppe Maria Romano. Un periodo in cui la sezione tropeana ha sviluppato tematiche importanti per il territorio vibonese, dalla sanità all’ambiente, passando per la viabilità: «È un bilancio sicuramente positivo – esordisce Romano -, anche se frenato dal covid, ma noi in ogni caso abbiamo cercato di portare avanti i nostri obiettivi. In questo anno abbiamo portato avanti la vaccinazione anti-covid, grazie al socio Luigi Condina; abbiamo completato la traslazione dei resti di Pasquale Galluppi in cattedrale apponendo una lapide significativa; siamo scesi in piazza per ripulire la strada Parghelia-Daffinà-Zambrone sollecitando anche l’intervento della Provincia, da cui siamo ancora in attesa di risposta; e poi molti altri appuntamenti culturali».

