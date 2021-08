Vibo, chiude con la premiazione la I edizione di “Balconi di primavera”

Si è concluso con la premiazione del vincitore la prima edizione “Balconi di Primavera” il concorso floreale della città di Vibo Valentia e frazioni ideato dalle due piattaforme di informazione sul trasporto pubblico urbano ed extra urbano della città e provincia “Vibo in Bus” e dalla piattaforma di Promozione turistica “Muoversi in Calabria” con il patrocinio della Pro Loco di Vibo Valentia.

Michele Lo Bianco, noto professionista, si è aggiudicato il primo posto nella competizione, vincendo meritatamente con le meravigliose decorazioni floreali che da anni cura con passione quotidiana in una delle zone centrali di Vibo Valentia. Gli utenti di Facebook non hanno lasciato alcun dubbio e le numerosissime preferenze si sono rivelate sui post fotografici di Lo Bianco.

«Ringraziamo ancora una volta tutti i partecipanti al concorso e tutte le persone che hanno seguito l’iniziativa votando le varie decorazioni pubblicate sulle pagine social degli enti organizzatori», affermano i promotori in una nota stampa rimarcando: «L’occasione è stata propizia per evidenziare come il decoro urbano e la voglia di rendere vivibile la città di Vibo Valentia debba partire in primis da noi e dalla voglia di fare per la comunità».

«Ringraziamo – concludono – ancora una volta i due sponsor che hanno sostenuto la manifestazione attraverso i premi messi in palio per il concorso:”Merkatois Giocattoli e Casalinghi” a Vibo Valentia e “Centro Studi e formazione Sigma” a Vena di Jonadi. Rimandiamo a tutti alla seconda edizione con tante tantissime novità sia per chi partecipa che per la città».