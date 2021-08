Tropea, cittadinanza onoraria al divulgatore d’arte Jacopo Veneziani -Video

La Perla del Tirreno ha ospitato la kermesse Valentia in festa. Nell’ambito dell’iniziativa l’incontro con il 26enne noto per la semplicità con cui promuove opere e artisti poco conosciuti sui social

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Ieri a Tropea la serata della kermesse Valentia in festa. Nell’occasione lo storico Jacopo Veneziani ha presentato il suo libro e ha ricevuto la cittadinanza onoraria.

Chi è Jacopo Veneziani

Veneziani è uno studioso e scrittore 26enne originario di Lugagnano, in provincia di Piacenza. Dottorando in Storia dell’Arte alla Sorbona di Parigi grazie all’hashtag, #divulgopercondividerebeniculturaliitaliani, dal 2017 promuove opere e artisti poco noti grazie al suo profilo social. Veneziani col suo voto di giurato tecnico, nell’ambito della competizione del Borgo dei Borghi, è stato determinante nella vittoria di Tropea che si è così aggiudicata il titolo di Borgo più bello d’Italia 2021. Inoltre ha coniato la bellissima immagine di Tropea quale “Velo di storia adagiato sul tufo”.

La bellezza nascosta di Tropea

Nel corso del dialogo con lo storico Dario Godano, che ha conversato con lui a partire dal suo libro “Simmetrie. Osservare l’arte di ieri con lo sguardo di oggi”, ha sottolineato come Tropea non sia una città cartolina, nel senso che la sua non è una bellezza di facciata. Tutt’altro. La cittadina costiera sprona a rallentare il passo, visitandola, guardando i mascheroni e sbirciando dentro i palazzi nobiliari si colgono atmosfere che invitano alla scoperta.

Nell’ambito dell’evento presente il maestro orafo Michele Affidato – che, oltre a ricevere in dono un’icona della Madonna di Romania realizzata dai ragazzi del Centro di Solidarietà Don Mottola, con sua immensa sorpresa, ha appreso della cittadinanza onoraria tributagli recentemente dalla Città di Tropea – da Dalila Nesci, sottosegretario di Stato per il Sud, e dell’Associazione Valentia in Festa che ha promosso l’incontro.