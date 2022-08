Degustazioni, mostre e musica: a Sant’Onofrio tutto pronto per la notte bianca

Momenti di aggregazione e condivisione. Il Comitato civico promotore di Sant’Onofrio, con il patrocinio e la collaborazione del Comune, ha organizzato la Piccola notte bianca – limited edition, che si terrà mercoledì 17 agosto, dalle ore 21, in Piazza Umberto I. Oltre 70 volontari del paese impegnati nei preparativi dell’apprezzatissimo evento giunto alla VII edizione, che prevede un programma ricco di musica, giochi, tradizioni e degustazioni gratuite. [Continua in basso]

«Dopo lo stop forzato, dovuto alla pandemia, con grande emozione ci prepariamo a condividere una serata di divertimento con i nostri concittadini e con le tante famiglie rientrate in paese per l’estate» dichiara il Comitato civico. «La Piccola Notte Bianca di Sant’Onofrio ritorna all’insegna della scoperta delle tradizioni e dei sapori della nostra terra. Diverse, infatti, le mostre da visitare come quella che riporterà in vita gli antichi mestieri, o quella delle racchette vintage con un pezzo del 1896. Non mancheranno, inoltre, la musica dal vivo, il teatro e le degustazioni, completamente gratuite». Sarà inoltre realizzato uno sfilatino alla Nutella della lunghezza dell’intera Piazza (circa 80 metri).«L’evento – aggiungono i promotori – è aperto a tutti e ci auguriamo che saranno tantissime le persone che vorranno raggiungerci anche da Vibo Valentia e dai paesi limitrofi».

Programma dell’evento

Ore 20.00 Sfilata di Giganti e Gigantini per le vie del paese

Sfilata di Giganti e Gigantini per le vie del paese Ore 21.00 Apertura Mostre di: Paramenti Sacri (presso la Chiesa S. Maria delle Grazie), Pittura, Fotografica, Antichi Mestieri e Racchette Vintage

Apertura Mostre di: Paramenti Sacri (presso la Chiesa S. Maria delle Grazie), Pittura, Fotografica, Antichi Mestieri e Racchette Vintage Ore 21.30 Concerto di musica popolare con “Chiara Suppa e …”

Concerto di musica popolare con “Chiara Suppa e …” Ore 21.35 Musica dal vivo e karaoke con Pino Russo

Musica dal vivo e karaoke con Pino Russo Ore 22.00 Taglio e degustazione gratuita di “Uno Sfilatino alla Nutella della lunghezza dell’intera Piazza (80 metri)”, Tonno Callipo con crostini Colacchio, Amaro del Capo e anguria fresca

Taglio e degustazione gratuita di “Uno Sfilatino alla Nutella della lunghezza dell’intera Piazza (80 metri)”, Tonno Callipo con crostini Colacchio, Amaro del Capo e anguria fresca Ore 22.30 Esibizione di Giganti e Tamburi

Esibizione di Giganti e Tamburi Ore 23.00 Rappresentazione teatrale “U Vicenzuni” a cura di attori locali

Rappresentazione teatrale “U Vicenzuni” a cura di attori locali Ore 00.00 Giochi Pirotecnici

Giochi Pirotecnici Ore 00.30 Discoteca sotto le stelle

