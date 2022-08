Mille e una nota, a Filadelfia una mostra per valorizzare la storia delle bande musicali

“Mille e una nota….. in giro con la banda”. È il nome del progetto promosso dall’associazione “Promo Cultura” pensato per far conoscere la tradizione bandistica ad un a platea più ampia possibile soprattutto in una realtà storico – musicale come Filadelfia, che ha visto nascere una banda Vesselliana, ed altre importanti realtà fino alle associazioni bandistiche attuali. L’esposizione, inaugurata ieri, è visitabile fino al 26 agosto nei locali dell’auditorium di Filadelfia. [Continua in basso]

La mostra prevede oltre che la possibilità di ammirare strumenti musicali e spartiti antichi in dotazione alle bande musicali calabresi, anche quella di ripercorrere attraverso un audio video le bande musicali delle feste religiose, le processioni le bande musicali militari. Il giorno 26 invece la chiusura della mostra verrà preceduta dall’esibizione in piazza Monsignor Serrao da alcuni solisti della Banda G Gemelli e della banda Ampas di Filadelfia, accompagnati dall’Ensemble del coro di clarinetti Fausto Torrefranca.

