Alternanza scuola lavoro, convenzione tra l’Asp di Vibo e l’istituto De Filippis Prestia

Dopo quella con il liceo classico “Michele Morelli” di Vibo Valentia, l’Azienda sanitaria provinciale stipula una nuova convenzione con un’altra scuola superiore cittadina. L’obiettivo è sempre lo stesso: consentire a un determinato numero di studenti di svolgere un periodo di formazione e orientamento nelle proprie strutture, nell’ambito del percorso di alternanza scuola lavoro. Questa volta a beneficiarne saranno i ragazzi che frequentano l’Istituto di istruzione superiore “N. De Filippis – G. Prestia”. L’accordo, proposto dalla scuola, è stato firmato dalla dirigente scolastica Maria Francesca Durante e dal commissario straordinario dell’Asp di Vibo Valentia Giuseppe Giuliano. [Continua in basso]

In particolare, la convenzione prevede che otto studenti delle classi quinte del “De Filippis – Prestia” svolgano l’attività di formazione e orientamento nella Rsa di Soriano. Una buona opportunità dunque per i ragazzi che frequentano l’istituto superiore, che tra i suoi indirizzi contempla anche Servizi per la sanità e l’assistenza sociale – oltre agli indirizzi di Odontotecnico, Ottico, Moda, Manutenzione e assistenza tecnica, Servizi commerciali, Gestione delle acque e servizi ambientali. Sarà l’occasione, per gli otto studenti scelti, per passare dalla teoria alla pratica, seguiti nel loro percorso – per come prevede la stessa convenzione – da un tutor scolastico e uno interno alla struttura ospitante. Il periodo di tirocinio dipenderà da ciascun percorso formativo personalizzato. Fino a conclusione, la convenzione tra Asp e scuola sarà attiva.

