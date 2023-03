A San Costantino Calabro pronta a tornare la Passione vivente

È ormai tutto pronto a San Costantino Calabro per la realizzazione della Passione vivente. Da mesi una buona parte della cittadina si cimenta alla preparazione di questa rappresentazione che anima e invita alla riflessione nei giorni in cui prendono il via i riti religiosi della Pasqua. L’appuntamento è per Lunedì Santo, 3 aprile, alle ore 20:30. Il corteo composto da tutti gli attori partirà dal piazzale antistante la chiesa di San Rocco per giungere, passando da Via Lombardi Comite, in piazza Dante dove verrà svolta la prima scena della ‘’Ultima cena’’. Poi si proseguirà in direzione Villa Deluca dove vi sarà la seconda scena ‘’Dell’orto degli ulivi con l’arresto di Gesù’’. La terza, quarta e quinta scena, rispettivamente ‘’Giuda e le trenta monete’’, ‘’il processo di Gesù nel sinedrio’’, ‘’Pietro rinnega Gesù’’ si svolgeranno tutte quante sul sagrato della Chiesa madre sita in Piazza Dante. Sempre in quest’ultima avranno luogo la sesta, settima e ottava scena, rispettivamente ‘’Ponzio Pilato’’, ‘’flagellazione’’ e ‘’la condanna di Pilato’’. Al termine dell’ottava scena, il nell’area verde di Villa Sarmatina verrà ricreato lo scenario del Monte Calvario. Inoltre durante il percorso che andrà verso la nona scena (Crocefissione) avranno luogo le tre cadute di Gesù. [Continua in basso]

L’allestimento dell’evento è curato nei minimi dettagli sotto la guida della giovane regia di Tomeo e il gruppo di attori del luogo, spiegano gli organizzatori. L’appuntamento è riuscito a coinvolgere tutta la popolazione che rimane salda nelle proprie tradizioni e non rinuncia a renderne complici le nuove generazioni. Importante contributo verrà dato dalla Parrocchia San Costantino guidata dal parroco don Oreste Borelli. L’evento inoltre sarà patrocinato dal comune di San Costantino Calabro diretto dal sindaco Nicola Derito e dal presidente del consiglio comunale, responsabile sport e spettacolo Stefano Palmiro Scarcia.

LEGGI ANCHE: Verso la Pasqua, a Favelloni pronta a tornare la Passione vivente

Verso la Pasqua, a Pernocari realizzato un presepe su passione e morte di Cristo