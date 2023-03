A Vazzano nasce la Pro loco dei ragazzi

Nasce a Vazzano la Pro loco dei ragazzi. Scelti i rappresentanti del sodalizio: la presidenza è stata affidata ad Arianna Moscato, la vicepresidente a Diego Scidà. Nominato segretario Anthony Moscato, tesoriere Francesca Moscato, vicetesoriere Vincenzo Maida. Il consiglio direttivo è invece composto da: Elisa Grimaldi, Francesco Ramondino, Lorenzo Ramondino, Gioia Moscato e Beatrice Moscato. Tutti i rimanenti ragazzi rivestono invece il ruolo di soci e faranno parte di un’assemblea generale che verrà da loro convocata per proporre idee ed iniziative. «È un momento molto importante in quanto insieme lavoreremo per il nostro piccolo amato paese», ha brevemente commentato Domenico Caloiero, presidente della Pro loco di Vazzano.

