Formazione e lavoro, a Serra San Bruno un seminario rivolto agli studenti

di Andrea Fera



“Orientamento sul mercato della formazione e nel mondo del lavoro”, è il tema del seminario tenutosi nei giorni scorsi a Palazzo “Chimirri”, e che ha coinvolto le quinte classi degli indirizzi Cat e Afm dell’Istituto d’istruzione superiore “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno, diretto da Tonino Ceravolo. L’incontro rientra nel percorso di Pcto, percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. Un tema incentrato sullo sviluppo ed il conseguimento della capacità di orientarsi nella vita personale, oltre che nella realtà sociale, culturale e lavorativa, sul quale l’Istituto “Einaudi” punta particolarmente con la sua offerta formativa, dal momento che i percorsi Pcto vengono inquadrati nel contesto più ampio della progettazione didattica e costituiscono un aspetto fondamentale del piano di studio, essendo la loro obbligatorietà, anche una condizione per l’ammissione agli esami di Stato. [Continua in basso]

In tal senso, l’impegno profuso dai docenti referenti della funzione strumentale Pcto, Luciana Mamone e Giuseppe Nardi, è stato determinante. L’incontro si è tenuto alla presenza dei relatori Giuseppe Alfarano e Maurizio Frezza, funzionari, rispettivamente, della Anpal Servizi e della Camera di Commercio di Vibo Valentia, che hanno affrontato varie tematiche, finalizzate ad indirizzare al meglio gli allievi, fornendo loro suggerimenti e strumenti per orientarsi nel percorso che li attende nel futuro più prossimo. “La nostra azione di collaborazione con i docenti referenti Pcto – ha spiegato il funzionario Anpal, Giuseppe Alfarano – punta innanzitutto a far aprire la scuola al territorio. Questo incontro ha inteso fornire agli studenti qualche spunto orientativo, sia per quel che riguarda la scelta del percorso universitario che le scelte per l’immissione nel mondo del lavoro, cercando di coinvolgere le principali realtà lavorative locali, per favorire quanto più possibile l’importante connubio tra scuola e territorio”.

LEGGI ANCHE: Il liceo Capialbi di Vibo si apre sempre più all’Europa: approvato l’accreditamento Erasmus+