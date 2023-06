Si chiude il sipario sul “Maggio dei libri”, oltre 30 eventi per la kermesse culturale vibonese

“Vibo Valentia ha dimostrato ancora una volta di avere un forte legame, pieno e consapevole, con il libro e la lettura. Ed il ‘Maggio dei libri’ che si è appena concluso ha inteso valorizzare a pieno questa peculiarità, con un successo che ci è stato riconosciuto anche dal Cepell”. Esprime soddisfazione il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, al termine di un mese di iniziative con oltre trenta appuntamenti che hanno riscosso alto gradimento da parte del pubblico. Un successo premiato, come ha avuto modo di dire il primo cittadino, anche con una menzione da parte del Centro per il libro e la lettura (Cepell) nel resoconto conclusivo in cui sono stati evidenziati gli appuntamenti più rilevanti svoltisi in tutta Italia.

Con il coordinamento dell’assessorato alla Cultura diretto da Antonella Tripodi, affiancata dai colleghi alle Attività produttive (Carmen Corrado) e Politiche sociali (Rosa Chiaravalloti), il Maggio dei libri è stata l’occasione per una diffusione delle buone pratiche di lettura ed un invito a leggere che ha spaziato su tutte le tematiche, coinvolgendo le associazioni culturali, quelle di volontariato, le istituzioni musicali come il Conservatorio e l’Orchestra Sinfonica della Calabria, o ancora il Consiglio comunale dei ragazzi per un dibattito sulla Costituzione. “Abbiamo cercato di offrire uno spazio di confronto – afferma l’assessore Tripodi – a tutti coloro che hanno dimostrato, con impegno e presenza, che a Vibo Valentia fare cultura non solo è possibile ma è fortemente desiderato. Ed abbiamo dimostrato ancora una volta che volere è potere, riuscendo ad allestire un programma di tutto rispetto malgrado la scarsità di fondi a disposizione. Aspetto che rende ancor più meritoria l’opera condotta in sinergia dal Comune con gli enti, le associazioni del territorio, con il Comitato editori vibonesi, ai quali va il ringraziamento di tutta l’amministrazione”.

Un Maggio dei libri che quest’anno ha varcato i confini cittadini, con autori vibonesi che hanno avuto il privilegio di presentare le loro opere anche al Salone del libro di Torino ed alla Cappella Orsini a Roma. Senza dimenticare che proprio nella cornice del Maggio si sono inseriti altri appuntamenti di particolare rilievo per la città di Vibo, come la riapertura della Tonnara di Bivona con il maestoso barcone appena ristrutturato.

