“Premio fedeltà al lavoro” per la storica gelateria di Pizzo “Ercole”

Riconoscimento di pregio per “Ercole”, storica gelateria di Pizzo, insignita del “Premio fedeltà al lavoro e al progresso economico”. La gelateria artigianale, sita nella centralissima piazza della Repubblica, è famosa per la produzione del tartufo di Pizzo e gelati davvero speciali sin dal 1965. Un pezzo di storia non solo per la cittadina napitina ma per l’intero comprensorio vibonese, simbolo di alta qualità ed eccellenza. Il premio è stato tributato dalla Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. L’iniziativa si è tenuta al Politeama di Catanzaro e ha visto, tra i premiati, anche il titolare delle Cantine Benvenuto, Giovanni Celeste Benvenuto. Il premio, giunto alla sua ventesima edizione, ha visto la partecipazione del presidente dell’Unione nazionale delle Camere di commercio italiane, Andrea Prete, e ha coinvolto numerose aziende di rilievo delle tre province calabresi: Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Il teatro era gremito per la cerimonia di premiazione.

