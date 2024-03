Vibo, Palazzo Gagliardi pronto a ospitare la presentazione del volume “Artisti e poeti del III Millennio”

Palazzo Gagliardi a Vibo Valentia ospiterà la presentazione del quarto volume di “Artisti e poeti del III Millennio”, a cura di Sonia Demurtas, editrice e studiosa di storia dell’arte. L’iniziativa, in programma il 9 marzo, dalle ore 10.00, prevede la mostra di tutte le opere presenti nel libro e di alcuni artisti che sono rientrati nella top 10 del Premio “Arte San Valentino”. In questa circostanza sarà premiato anche Gregorio Procopio vincitore del contest realizzato in occasione del 14 febbraio. Sulla sua arte sarà incentrata anche una mostra personale con esposizione di nuovi dipinti. L’evento sarà moderato dalla docente di Storia dell’arte Carmen Corrado, assessore del Comune di Vibo Valentia. Sarà presente anche l’assessore Katya Franzè, il console dei maestri del Lavoro della Calabria Francesco Saverio Capria, lo studioso Antonino Barone e l’editrice e critica d’arte Sonia Demurtas. Tramite “Artisti e poeti”, si punta a valorizzare l’arte ma anche l’artista, la sua storia, la sua figura professionale. Spazio, ovviamente, alle opere protagoniste indiscusse del libro: «La partecipazione a un volume come questo – ha spiegato l’editrice – può essere un passo importante per l’esordio ufficiale nel mondo dell’arte e della scrittura, ma anche una conferma delle proprie capacità». E ancora: «Nelle opere dei nostri artisti troviamo un richiamo di forte attaccamento alla storia, alle radici. Sono opere che meritano di essere conosciute e diffuse per la loro qualità letteraria e per la loro bellezza artistica». Il volume sarà inviato gratuitamente alle più importanti biblioteche italiane affinché li acquisiscano ufficialmente nel loro patrimonio librario: «Il codice Isbn – ha aggiunto Demurtas – permette inoltre alla nostra antologia di essere reperibile in 89 Paesi del mondo».

Gli artisti

Ecco gli artisti presenti nella raccolta: Amalia Politi, Tonino Gaudioso, Annamaria Massa, Mauro Proci, Alfredo Campagna, Alida Nella Punturiero, Sator, Monica Mazzaccaro, Pasquale Terracciano, Nicoletta Bertoncini, Mariagrazia Papagno, Eleonora Laganà, Mirko Capponi, Annelise Atzori, Gregorio Procopio, Luciano Tigani, Fabio Mascaro, Leonardo Cristofaro, Domenico Virdo’, Francesco Naccari, José Miranda, Cristina Corso, Angela Ciboddo, Francesco Logoteta, Antonella Fortuna, Caterina Rizzo, Ornella Paglialonga, Nadia Martorano, Romina Monteleone, Andrea Stanić, Liliana Condemi, Rosaria La Rosa, Carlo De Nino, Mark Drusco, Angelo Nazionale, Antonio Parisi, Sophia Parisi Maria Nicolò, Nazarena Cilli, Oriana Sandrin D’ Ascenzi, Francesco Saverio Capria, Sergio Camellini, Maria Luigia Unida, Antonio Franzé, Rosita Panetta, Vera Console, Monica Colombaro, Emma Bitri, Anna Callipo, Luigi Vicidomini, Tania Marino, Giovanna Santangelo, Carola Catanese, Anna Alfano, Vincenzo Aruta, Sonia Demurtas, Domenico Truocchio, Francesco Antonio Solano, Annamaria Cusato.

LEGGI ANCHE: Zungri, consegnate le civiche benemerenze ai cittadini che hanno contribuito a promuovere le grotte

Vibo, il Sbv invia libri alle studentesse iraniane alle quali sono stati bruciati i testi d’istruzione

ArteGenova, l’opera dello scultore vibonese Tonino Gaudioso in Liguria